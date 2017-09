Oscary 2018: "Pokot" ma już 71 rywali

Wiemy już z całą pewnością, że podczas nadchodzącej gali wręczenia Oscarów statuetki dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego nie otrzyma produkcja z Macedonii. Dwa filmy ubiegały się wystawienie do rywalizacji, jednak komitet uznał, że nie spełniają one artystycznego minimum wyznaczonego kandydatom.Jednak pięć innych krajów w weekend zgłosiło swoje filmy.Jednym z nich jest Kazachstan. Reprezentować go będzie, biografia córki Nursułtana Nazarbajewa, obecnego prezydenta tego kraju (który to urząd piastuje od 1991 roku). Jest to drugi film reżysera Akana Satajewa , który ubiega się o nominację. Poprzednim byłosiem lat temu.Singapur wystawił do rywalizacji kino drogi. Jest to historia mężczyzny, który chce sprowadzić do rodzinnej wioski swojego ukochanego słonia. Obraz zdobył na Off Camerze nagrodę FIPRESCI.Urugwaj liczy, że komediada pierwszą w historii kraju nominację. Dla reżysera, Guillermo Casanovy , jest to drugie podejście do Oscarów. Po raz pierwszy próbował wywalczyć statuetkę 14 lat temu filmem- historia 11-letniej nieśmiałej dziewczynki - jest nadzieją Ekwadoru na pierwszą nominację w historii kraju. Jest to dopiero szósty film wystawiony przez Ekwador do rywalizacji.Po raz drugi o Oscara walczyć będzie filmy z Kenii. Kraj reprezentować będzie zdobywca nagrody FIPRESCI na festiwalu w Toronto rok temu Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiły 72 państwa:Albania:Algieria:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Irlandia:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Laos:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam: