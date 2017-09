Oscary 2018: Francja, Izrael, Iran i inni dołączają do walki

Walka o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny zaostrza się. W ostatnich dniach aż dziewięć państw ogłosiło swoich kandydatów do statuetki.Najbardziej nagradzanym tytułem spośród nowych kandydatów jest reprezentant Francji. Film zdobył nagrodę Grand Prix, nagrodę FIPRESCI i Palmę Queer na tegorocznym festiwalu w Cannes . Jest to opowieść o epidemii AIDS we Francji na początku lat 90. Francja jest weteranem oscarowej rywalizacji mając na swoim koncie 9 statuetek.Poważnym rywalem Francji może okazać się izraelski. Obraz na niedawnym festiwalu w Wenecji zdobył nagrodę Jury. Zdobył też osiem statuetek Ophir, czyli izraelskich odpowiedników Oscarów.Tymczasem beniaminkiem walki o Oscary jest Laos. Pierwszym w historii tego kraju filmem wystawionym do rywalizacji jest horrorw reżyserii Mattiego Do Kandydatem Albanii został film. Historia młodej matki, która zostaje opiekunką starszej kobiety, miała swoją premierę w tym roku na festiwalu w Sarajewie. Jest to 11 film walczący o nominację do Oscara dla Albanii. Poprzednim dziesięciu ta sztuka się nie udała.Indonezja w tym roku postawiła na historię dziesięciu rodzin zamieszkujących Jawę. Obraz nosi tytułi jest 19. filmem walczącym o statuetkę dla tego kraju.Iran w tym roku wybrał do Oscara ubiegłoroczną premierę z Berlina - film Nargesa Abyara. Obraz otrzymał nagrodę za reżyserię na festiwalu w Tallinie.Słowenia liczy na to, że uwagę członków Akademii przykuje, czyli historia górnika, który w kopalni wystawionej na sprzedaż odnajduje szczątki setek osób zamordowanych tam w czasie II wojny światowej. Obraz wyreżyserowała urodzona w Warszawie Hanna Antonina Wojcik Slak . Co ciekawe, jej ojciec Franci Slak jest autorem- pierwszego filmu w historii niepodległej Słowenii, który walczył o Oscara. Nie zdobył jednak nominacji.Kandydatem Peru została- opowieść o policjantce, która musi zaopiekować się wnukiem po tym, jak jego matka, a córka bohaterki, porzuciła go kradnąc przy okazji oszczędności Rosy.Historia matki szukającej córki, która uciekła do Syrii, by dołączyć do ISIS, będzie reprezentować Algierię.miał swoją premierę rok temu w Berlinie. Jest to szósty film w reżyserii Rachida Bouchareba wystawiony przez Algierię do Oscarów. Trzy jego obrazy zdołały wywalczyć nominacje: Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiło 57 państw:Albania:Algieria:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dominikana:Egipt:Estonia:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Irak:Iran:Irlandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Laos:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Peru:Polska:Portugalia:Rumunia:Serbia:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam: