Oscary 2018: Kolejne 5 państw dołącza do rywalizacji

Kolejne pięć krajów ma już swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ten sposób w rywalizacji jest już 15 państw.Ukrainę reprezentować będzie("Black Level") Walentyna Wasjanowicza , absolwenta Szkoły Wajdy. Historia 50-letniego fotografa weselnego, którego życie się rozpada, zdobyła nagrodę FIPRESCI na festiwalu w Odessie.Wenezuelę będzie z kolei reprezentować film, którego w tym kraju nie można oglądać -. Obraz miał swoją 25 listopada ubiegłego roku, a 16 grudnia został zdjęty z afisza nakazem sądu, który stanął po stronie rodziny Edwina Valero, o którym film opowiada. Rodzina twierdziła, że "El Inca" narusza ich dobre imię i żądali zmian w fabule.Palestyna stawia na oscarową weterankę i do rywalizacji wystawiła nowy film Annemarie Jacir . Film miał premierę w Locarno , gdzie zdobył trzy nagrody pozaregulaminowe. Jest to trzeci obraz reżyserki, który walczy o Oscara . Wcześniej były to:Gruzja także wybrała film, który miał swoją premierę w Locarno . To, która na festiwalu zdobyła nagrodę specjalną za debiut reżyserski.Również z festiwalu w Locarno , tylko że z ubiegłorocznej edycji, pochodzi kandydat Tajlandii. To filmreżyserki Anochy Suwichakornpong Państwa mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów.