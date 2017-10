Oscary 2018: RPA, Mozambik i inni dołączają do rywalizacji

Dziś mija termin zgłaszania kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie ma się więc co dziwić, że w ciągu ostatnich kilku dni kolejne kraje ogłosiły, kto będzie ich reprezentował.RPA postawiło na film o tematyce LGBT, który pokazywany był i w Sundance i na Berlinale . To. Jest to dopiero 14. obraz, który reprezentować będzie ten kraj. Mimo to RPA ma już na swoim koncie Oscara oraz jeszcze jedną nominację.Za to po raz pierwszy w historii do rywalizacji zgłosił się Mozambik. Nowy rozdział w kinematografii tego kraju otwiera przygodowy. Jest to drugi po Laosie tegoroczny beniaminek.Piąty raz o Oscara będzie walczyć Nowa Zelandia. Po raz drugi reprezentantem tego kraju został Tusi Tamasese z nakręconym w języku samoańskim. Sześć lat temu próbował wywalczyć nominację filmem. Był to pierwszy kandydat oscarowy w historii Nowej Zelandii. Niestety kraj ten dotąd nie otrzymał nominacji.Kandydatem Argentyny została ekranizacja powieści Antonia di Benedetty . Obraz miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji Również w Wenecji miał swoją premierę tunezyjski kandydat. Obraz został tam nagrodzony Lwem Jutra, czyli wyróżnieniem przyznawanym za najlepszy debiut.Po raz szósty (choć technicznie piąty, ponieważ przed rokiem zostali zdyskwalifikowani) powalczy o statuetkę Armenia. Tym razem kraj ten postawił na dramat pod tytułemMamy też pierwszą zmianę. Bangladesz wycofał. Zamiast niego na Oscara będzie miał szansęTak więc na dzień przed deadline'em w grze o Oscara jest 84 kandydatów. Rok temu zgłoszonych zostało 89 filmów, jednak cztery kraje zostały przez Akademię zdyskwalifikowane ze względów na uchybienia regulaminowe.Oto, co zostało do tej pory zgłoszone:Afganistan:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Austria:Azerbejdżan:Bangladesz:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Filipiny:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Irlandia:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Laos:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Mozambik:Nepal:Niemcy:Norwegia:Nowa Zelandia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam:Włochy: