Oscary 2018. Czy Hanekego będzie czekał "Happy End"?

Kolejny dzień i kolejna porcja informacji na temat tego, kto może dostać Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.Spore szanse zyskała właśnie Austria. Kraj ten reprezentować będzie Michael Haneke . Film miał swoją premierę w maju w Cannes , a w Stanach zostanie wprowadzony do kin tuż przed Bożym Narodzeniem.Jest to czwarty film reżysera zgłoszony przez Austrię do Oscarów, a trzeci, który walczy o statuetkę (bozostały zdyskwalifikowane).została nagrodzona przez Akademię. Był to drugi, póki co ostatni, Oscar dla Austrii.Grecy idą śladami Austriaków i również zawiozą do Hollywood film o imigrantach. Do rywalizacji wystawili bowiem. Grecja ma na swoim koncie pięć nominacji, ale żadnej statuetki.Historia kobiety, która wychodzi za mąż za dżihadystę i razem z nim przenosi się z Amsterdamu do Jordanii, będzie reprezentować Holandię. Kraj ten wystawił do Oscarów. Holandia ma już na koncie trzy statuetki.W zupełnie innym kierunku poszli Norwegowie. O Oscara powalczy bowiem, film o kobiecie, która przeprowadza się do Oslo, zakochuje i odkrywa, że ma niezwykłe moce. Obraz wyreżyserował Joachim Trier , którego11 lat temu również zostało zgłoszone do Oscarów, ale nie otrzymało nominacji.Kraje mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów. Do tej pory zrobiły to:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chorwacja:Dominikana:Finlandia:Grecja:Gruzja:Holandia:Irak:Japonia:Korea Południowa:Łotwa:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry: