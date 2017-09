Oscary 2018. Gej z Finlandii walczy o statuetkę

UPDATE:

Finlandia jest dwudziestym krajem, który deklaruje chęć zdobycia Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego na przyszłorocznej gali. Do wyścigu wystawili film biograficznyJest to portret ikony gejowskiej kultury Touko Laaksonena, który na świecie lepiej był znany jako tytułowy Tom of Finland. Obraz miał swoją premierę w styczniu na festiwalu Göteborgu, gdzie zdobył nagrodę FIPRESCI. W historii Finlandii tylko jeden film () zdobył nominację.Do wyścigu oscarowego dołączyła dziś Japonia. Kandydatem tego kraju została. Ta decyzja nikogo nie zaskoczyła. Obraz ma na swoim koncie trzy nagrody Japońskiej Akademii Filmowej oraz cztery wyróżnienia (w tym dla najlepszego filmu) przyznawane przez japońskich krytyków. Dziewięć lat temu Japonia zdobyła Oscara za filmZ kolei Węgry wytypowały do rywalizacji film. W tym przypadku również nie może być mowy o zaskoczeniu. Obraz został obsypany nagrodami na tegorocznym Berlinale , zdobywając m.in. Złotego Niedźwiedzia.Kraje mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów. Do tej pory zrobiły to:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chorwacja:Dominikana:Finlandia:Gruzja:Irak:Japonia:Korea Południowa:Łotwa:Nepal:Niemcy:Palestyna:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry: