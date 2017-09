Oscary 2018. Koreański "Taksówkarz" jedzie po statuetkę

Korea Południowa ma już swojego faworyta do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To kasowy przebójinspirowany prawdziwą historią taksówkarza, który woził niemieckiego reportera informującego Zachód o masakrze w Gwangju. Do tej pory żaden koreański film nie zdobył oscarowej nominacji.Z kolei Serbia wybrała do walki o statuetkę. Historia kobiety, która po śmierci męża planuje samobójstwo, miała premierę na festiwalu w Berlinie. Serbia również nie ma na swoim koncie nominacji, choć raz była tego bliska. Srdana Golubovicia znalazła się na skróconej liście kandydatów do Oscara w 2008 roku.Łotwa postawiła z kolei na kino historyczne. Kraj reprezentować będzieopowiadający o masowych deportacjach na Sybir z krajów nadbałtyckich, wschodniej Polski i Rumunii, do których doszło w maju i czerwcu 1941 roku. Jest to dziewiąty film łotewski wystawiony do oscarowego wyścigu. Żaden z poprzednich nie wywalczył nominacji.Kraje mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów. Do tej pory zrobiło to 19:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chorwacja:Dominikana:Gruzja:Irak:Korea Południowa:Łotwa:Nepal:Niemcy:Palestyna:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela: