Oskarżany o molestowanie Knepper zostaje w "iZombie"

Jedną z osób, które musi bronić się przed oskarżeniami o molestowanie seksualne, jest Robert Knepper . Mogło to zagrozić jego obecności w serialu. Jak jednak poinformowało studio, aktor nie zostanie zwolniony.Warner Bros. TV poinformowało, że w świetle opublikowanych oskarżeń, zostało przeprowadzone wewnętrzne śledztwo. Jego wynik jest korzystny dla Kneppera . Nie wykryto, by na planie zachowywał się wobec kobiet w sposób mogący budzić podejrzenia.Aktora o niewłaściwe zachowanie oskarża co najmniej pięć kobiet. Jednak żadna z nich nie była związana z serialem. Większość zarzutów dotyczy przeszłości Kneppera i jego zachowania w latach 1983-2013.