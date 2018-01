Oskarżenia pod adresem Aziza Ansariego

Komik Aziz Ansari ) został oskarżony o niewłaściwe zachowanie i nierespektowanie odmowy odbycia stosunku seksualnego.23-letnia fotografka (kobieta postanowiła nie upubliczniać swojego nazwiska), opowiedziała o randce z Ansarim , po której czuła się jak ofiara. Po wspólnej kolacji para udała się do mieszkania aktora, gdzie sprawy niespodziewanie nabrały zawrotnego tempa. Kobieta opisuje, że Ansari niemal momentalnie po przekroczeniu progu chciał uprawiać z nią seks i pozostawał głuchy na jej kolejne odmowy. Wobec nieustających, natarczywych prób sprowokowania stosunku i licznych niedwuznacznych uwagach komika, postanowiła przerwać sytuację i wyszła. Przyznała, że nie przerwała sytuacji wcześniej, bo znała Ansariego z jego występów, w których wydaje się on wrażliwym mężczyzną, czułym na kwestie rasowej i seksualnej przemocy. Tym większe było jej zdziwienie obrotem spraw. Ansari opublikował oświadczenie, w którym z grubsza potwierdza szczegóły historii kobiety: spotkali się na imprezie, wymienili numery telefonu, w końcu umówili się na randkę, po której – tutaj dwie wersje historii zaczynają się różnić – doszło do seksualnej aktywności za "obopólną zgodą"., czytamy.Sprawa wywołała twitterową wojnę na temat tego, czym jest "obopólna zgoda" w randkowym kontekście i czy Ansari dokonał nadużycia.