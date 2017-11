Oskarżony o molestowanie Ratner nie nakręci filmu o Hefnerze

Getty Images © Kevin Winter

Oskarżenie o molestowanie seksualne zaczyna odbijać się na karierze producenta i reżysera Bretta Ratnera . Studio Warner Bros. postanowiło ograniczyć współpracę z twórcą, a przygotowywana przez niego biografia Hugh Hefnera prawdopodobnie nie powstanie.Wytwórnia postanowiła odciąć się od Ratnera , choć w ten w swoim oświadczeniu deklaruje, że była to jego decyzja:Reżyser straci swoją przestrzeń biurową w należącym do wytwórni budynku w Burbank. Został również odsunięty od pracy nad filmem, ekranizacją bestsellera Donny Tart, którą miał wyprodukować.W 2013 roku studio podpisało umowę na współfinansowanie kilku filmów z firmą RatPac, której szefem jest Ratner . Wygasa ona w marcu 2018 roku. Na premierę czeka jeszcze pięć filmów, które Warner wyprodukował we współpracy z filmowcem.Tymczasem Playboy postanowił wstrzymać przygotowania do realizacji biografii Hugh Hefnera. Ratner chciał zrealizować film od lat i dopiero ostatnio projekt nabrał wiatru w żagle. Niedawno ogłoszono, że w projekcie miał zagrać Jared Leto , czytamy w oświadczeniu Playboya.W sprawie wypowiedzieli się również przedstawiciele Jareda Leto , przy okazji dementując informację o tym, że aktor miał wcielić się w Hefnera: