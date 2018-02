Ostatni tydzień głosowania w oscarowej ankiecie Filmwebu!

Getty Images © Andrew H. Walker



Czas ucieka! Już za nieco ponad tydzień, w nocy z niedzieli na poniedziałek, poznamy zwycięzców nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jeśli jeszcze nie wzięliście udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , jest to doskonały moment. Znajdziecie ją w zakładce ANKIETA zawiera listę nominowanych we wszystkich kategoriach. Pod każdym tytułem/nazwiskiem znajduje się przycisk "głosuj" widoczny po najechaniu myszką. Kliknięcie go oznacza oddanie głosu. Głosować możecie w każdej kategorii.Przed Oscarami podsumujemy wyniki, by przekonać się, na ile Wasz gust i intuicja zgodne są z wyborami Akademii. Uroczysta gala w Dolby Theatre odbędzie się 4 marca.Tegorocznym faworytem jest mroczna baśń, która zgarnęła aż 13 nominacji. Jej największym rywalem okazała się. Film zdobył osiem nominacji. Siedem szans na statuetki mają ". Po sześć nominacji zdobyłyDo kogo waszym zdaniem powinny powędrować statuetki?Ankietę znajdziecie TUTAJ