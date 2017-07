Ostre starcie Człowieka-Pająka z Minionkami na świecie

Getty Images © Mark Wilson



Poza granicami Stanów Zjednoczonych trwa walka na śmierć i życie o to, kto zostanie liderem zestawienia box office'u. Dwa filmy mają na to olbrzymią szansę: numer jeden ostatnich dwóch weekendów,, i komiksowe widowisko. Różnica po ogłoszeniu szacunkowych wpływów jest tak mała, że nie sposób określić, kto zostanie numerem jeden.Póki co większe szanse ma na to. Jego wpływy szacujemy na. W Człowieku-Pająku zakochali się Koreańczycy. Podczas drugiego weekendu wydali na niego 11,9 mln dolarów, a od premier już 42,2 mln dolarów. To czyni z niego najbardziej kasową hollywoodzką produkcję tego roku. Film świetnie sprzedaje się również w Ameryce Łacińskiej. Pozostał numerem jeden m.in. w Brazylii (5,7 mln dolarów) i Meksyku. Spośród nowych krajów, zgodnie z oczekiwaniami, najlepsza okazała się Francja, gdzie od środyzgarnęło 6 milionów dolarów.Wspólnej inicjatywie Sony i Marvela depcze jednak po piętach. Nasze szacunki sugerują weekendowe wpływy na poziomie. Film wciąż doskonale radzi sobie w Chinach (21,1 mln dolarów), gdzie nie ma już de facto żadnej hollywoodzkiej konkurencji. Co najmniej do połowy sierpnia w Chinach będzie obowiązywać moratorium na wprowadzanie amerykańskich tytułów. Od premiery produkcja Universal Pictures zgarnęła tam 113,8 mln dolarów, co czyni z niej czwartą najbardziej kasową animację na chińskim rynku (a drugą amerykańską).dominują też w Ameryce Południowej. W Argentynie, Chile, Paragwaju, Urugwaju i Wenezueli animacja utrzymała się na pierwszym miejscu trzeci weekend z rzędu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Portugalii, a w Niemczech i Austrii jest numerem jeden drugi weekend z rzędu.Podium kompletuje chińska produkcja. Widowisko doskonale wykorzystało rozpoczęte moratorium na wprowadzanie amerykańskich produkcji zgarniając w weekend. Od czwartkowej premiery na koncie ma już 56,8 mln dolarów.Dopiero na czwartym miejscu w naszym zestawieniu znalazła się. Obraz zarobił w weekend ok.. Ponieważ w wielu krajach pojawił się w ciągu tygodnia, w sumie ma 46 milionów dolarów. Jest to wynik w dolnych granicach prognoz. Mimo to w 28 z 61 krajach, w których film się pojawił, zanotował najlepszy start spośród wszystkich części trylogii. Rynkiem nr 1 była Wielka Brytania, gdzie łączne wpływy (wraz z pokazami przedpremierowymi) wyniosły 9,5 mln dolarów. Małpy nieźle poradziły sobie również w Rosji (5 mln dolarów) i Hiszpanii (3,4 mln).Po dwóch tygodniach nieobecności do pierwszej piątki powróciły. Animacja zgarnęła w ten weekend. Awans w zestawieniu był możliwy, ponieważ najnowsza produkcja Pixara właśnie debiutowała w kilku ważnych krajach, choć w większości z nich nie imponowała wynikami. W Wielkiej Brytanii zarobiła 3,5 mln dolarów, a w Hiszpanii 1,9 mln. Brazylijczycy od premiery wydali 3,3 mln dolarów, Argentyńczycy 2,1 mln dolarów, a Koreańczycy 1,9 mln. W Japoniizajęły dopiero czwartą pozycję z wynikiem 2,8 mln dolarów (inne dane podają 3,3 mln). Na razie czwartym najlepszym rynkiem (bez uwzględniania USA) jest Polska, gdzie animacja zarobiła 3,6 mln dolarów.