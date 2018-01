Oto "Nintendo Labo" - kartonowe akcesoria dla Switcha

3 2 1

Kiedy Sony i Microsoft wchodzili w erę HD, Nintendo zrewolucjonizowało granie kontrolerami ruchowymi w Wii. Po chwilowej zadyszce w postaci Wii U, firma znów wróciła do formy za sprawą hybrydowego Switcha. A dziś, kiedy konkurencja walczy na teraflopy i rozdzielczości, Nintendo zapowiada- kartonowe akcesoria do samodzielnego złożenia. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.Dzięki zestawomkreatywni w każdym wieku będą mogli zamienić modularne kartony – zaprojektowane specjalnie, aby współpracować z konsolą Nintendo Switch i kontrolerami Joy-Con – w interaktywne kreacje nazywane Toy-Con. Od pianina, przez motor, po roboty – każdy Toy-Con ożyje w połączeniu z konsolą Nintendo Switch w odpowiedni sposób. Budując kolejne Toy-Cony gracze nie tylko będą się świetnie bawić, ale i odkrywać jak działa technologia, a nawet wymyślać nowe sposoby na zabawę nimi.zadebiutuje w Europie 27 kwietnia i do sprzedaży trafią dwa zestawy: Variety Kit i Robot Kit. Poniżej możecie zobaczyć co się w nich znajduje.Tym razem Nintendo nie stawia wszystkiego na jedną kartę ibędzie co najwyżej jednym ze sposobów, w jaki można bawić się Switchem. Produkt kierowany jest do najmłodszych i do rodziców, co widać w powyższym zwiastunie. Czy wypali? Przekonamy się już w kwietniu. Produkt tego typu będzie albo wielki hitem albo wielką wtopą, z której bardzo szybko Nintendo będzie się musiało wycofywać.