Oto broń zdolna pokonać Godzillę

Wygląda na to, że reżyser Michael Dougherty , zamierza oddać pokłon klasyce - w najnowszym filmie powróci gadżet przetłumaczony niefortunnie na "destruktor tlenu" (Oxygen Destroyer).Sprzęt pojawił się w oryginalnejz 1954 roku. Został wynaleziony przez naukowca dr. Daisuke Serizawę i ze względu na swój destrukcyjny charakter pozostawał ostatecznością w walce z Królem Potworów. Koniec końców, został użyty, by powstrzymać bestię niszczącą Tokio.Później był jeszcze wielokrotnie wspominany w najróżniejszych sequelach i spin-offach. Przypomnijmy również, że bohater grany przez Kena Watanabe nosi nazwisko Ishiro Serizawa, więc stawiamy paczkę gwoździ, że będzie miał on coś wspólnego zarówno z Daisuke, jak i z destruktorem.W sequelu na ekranie pojawią się m.in. Zhang Ziyi OShea Jackson Jr. Premierę filmu zaplanowano na 22 marca 2019. Rok później do kin trafi