Oto opisy trzech odcinków 7. sezonu "Gry o tron"

HBO opublikowało tytuły i lakoniczne opisy trzech pierwszych odcinków siódmego sezonu. Nie są to gigantyczne spoilery, ale czytacie je na własną odpowiedzialność:Odcinek #61: "Dragonstone" (16 lipca)Jon organizuje obronę Północy. Cersei stara się wyrównać szanse. Do domu powraca Daenerys.Reżyseria: Jeremy Podeswa Odcinek #62: "Stormborn" (23 lipca)Niespodziewany gość odwiedza Daenerys. Jon musi stawić czoła rebelii. Tyrion planuje podbój Westeros.Reżyseria: Mark Mylod Odcinek #63: "The Queen's Justice" (30 lipca)Daenerys staje na czele procesu. Cersei zwraca podarunek. Jamie wyciąga wnioski z własnych błędów.Reżyseria: Mark Mylod Niewiele z powyższych opisów wynika, ale mnożą się intrygujące pytania. Kto jest niespodziewanym gościem Daenerys? Na jakich błędach nauczy się Jamie? Kto wznieci rewolucję przeciwko Jonowi Snowowi? O jakim podarunku mowa? Nie możemy się już doczekać.