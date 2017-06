PLOTKA: "Blade Runner 2049" z uwagami od testowych widzów

3 2 1



Jeśli wierzyć rewelacjom krążącym po sieci, są już szczęśliwcy, którzy widzieli najnowszy film Denisa Villeneuve'a . Podobno w Nowym Jorku odbył się pierwszy, supertajny pokaz testowy. Widzowie do ostatniej chwili nie mieli pojęcia, co zobaczą. Po pokazie oczywiście zostali poproszeni o podzielenie się opinią na jego temat.Testowa widownia nie została zwalona z nóg. Według informacji, do których dotarł portal Splash Report, widzowie byli zgodni, że film ma problem z tempem, a niemal trzy godziny miejscami strasznie się ciągnęły.Czy to oznacza, że fanipowinni zacząć się bać? Niekoniecznie. Choć nie jest pewne, czy przypadkiem producenci nie zaczną naciskać na Villeneuve'a , by dokonał w filmie drastycznych zmian, to warto pamiętać, że taka reakcja widzów na jego dzieła jest dość powszechna. Podobne zarzuty reżyser słyszał po pokazach testowych iWarto też pamiętać, że świetne wyniki pokazów testowych wcale nie muszą przekładać się na sukces, kiedy obraz wejdzie do kin. Najlepszymi dowodami na to są ostatni, którzy na testowych pokazach zachwycali widzów najbardziej spośród wszystkich części cyklu, a opinie krytyków i wyniki w box offisie są dużo poniżej tego, czego oczekiwał Disney. Podobnie ma się sytuacja z, który miał niemal maksymalną ocenę na pokazach testowych, a w kinach okazał się klapą.30 lat po wydarzeniach przedstawionych woficer policji Los Angeles, niejaki K ( Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.