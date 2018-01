PLOTKA: "The Batman" nie będzie częścią uniwersum DC?

Po sieci krąży nowa plotka, która w rzeczywistości jest wariacją na temat spekulacji dotyczących pojawienia się Bena Afflecka w filmie. Zgodnie z nią aktora w widowisku nie zobaczymy. A to zaś oznaczać będzie, że "The Batman" będzie opowiadać historię niezależną od wydarzeń, jakie znamy z kinowego uniwersum DC Comics.Portal sugeruje też – co również nie jest nowością – że Warner Bros. będzie realizować więcej komiksowych widowisk poza DCEU. Jest to ponoć efekt ostatnich zmian personalnych w kierownictwie Warner Bros. i DC Films. Teraz najważniejsze mają być ciekawe pomysły, a nie na siłę łączenie ich w jedną wspólną narrację.Portal Batman on Film spodziewa się, że Ben Affleck pojawi się w kinowym uniwersum DC Comics jeszcze raz w roli Batmana. Będzie to albo wealbo wNiestety strona nie podaje, kto miałby Afflecka zastąpić w. W listopadzie popularna była plotka o tym, że Mrocznym Rycerzem zostanie Jake Gyllenhaal