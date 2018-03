PLOTKA: Alicia Vikander nie wróci jako Lara Croft?

3 2 1



od paru tygodniu próbuje podbić serca światowej widowni kinowej. Skutek jest jak na razie mieszany. W Stanach widowisko okazało się klapą, mając na koncie póki co 42,5 mln dolarów. Lepiej ta kosztująca 94 miliony dolarów adaptacja kultowej serii gier radzi sobie na świecie. Poza granicami USA film zarobił do tej pory 169,7 mln dolarów.Te wyniki sprawiły, że producenci nie kwapią się do realizacji kontynuacji. A przynajmniej tak twierdzi strona Crazy Days and Nights. Według ich anonimowych źródeł przynajmniej jedna z wytwórni, która odpowiedzialna była za powstanie, nie chce sequela z Alicią Vikander w roli głównej. To Szwedkę obwiniają o kiepskie wyniki obrazu w box offisie.Strona nie podaje jednak o którą z wytwórni chodzi.to wspólny projekt Warner Bros. i MGM, który dla nich zrealizowało GK Films. Można jednak przypuszczać, że skoro to Warner Bros. jest dystrybutorem w Stanach, gdzie film radzi sobie tak źle, to właśnie to studio ma większe powody do szukania winnych.Co jednak ciekawe, opinia wytwórni zdaje się nie pokrywać z ocenami widzów. To prawda, że przed premierąwiele osób krzywiło się na decyzję, by w głównej roli wystąpiła Vikander . Jednak po wejściu filmu do kin, Szwedka otrzymała w większości pozytywne oceny od widzów.Spośród trzech adaptacji gier z cyklunajnowsza odsłona była najtańsza. Globalnie ma już więcej pieniędzy na koncie od(156,5 mln dolarów). Pierwszy Angeliną Jolie w 2001 roku zgarnął na świecie 274,7 mln dolarów.