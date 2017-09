PLOTKA: Czy o tym będzie kolejny "Bond"?

3 2 1







UWAGA: MOŻLIWE SPOILERY

Przypomnijmy, że w programie Stephena Colberta,

potwierdził publicznie, że po raz piąty zagra Jamesa Bonda.

Gwiazdor zastrzegł, iż będzie to jego ostatni występ w kultowej serii. - Chcę po prostu odejść w wielkim stylu. Nie mogę się już doczekać - powiedział.





O czym będą opowiadać najnowsze przygody Jamesa Bonda? Jeśli wierzyć stronie Page Six (a wierzyć jej póki co nie wypada), będzie to historia zemsty.Anonimowe źródła z Hollywood donoszą, że w kolejnym filmie Bond, żonaty ze znaną zeMadeleine Swann ( Lea Seydoux ), odchodzi na emeryturę i cieszy się życiem. Niestety, przeszłość upomina się o niego - Swann zostaje zamordowana, a as Jej Królewskiej Mości wkracza po raz kolejny na ścieżkę odwetu. Brzmi prawdopodobnie?Amerykańską premierę filmu zaplanowano na 8 listopada 2019. Scenariusznapiszą Neal Purvis Robert Wade . Panowie związani są z serią od lat 90. Wcześniej stworzyli fabułyKandydatem numer jeden na stanowisko reżysera jest podobno twórcaCztery dotychczasowe "Bondy" z Craigiem zarobiły ponad 3 miliardy dolarów.