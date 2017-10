PLOTKA: Daniel Craig jako szósty największy złoczyńca Marvela?

Po sieci krąży interesująca plotka. Zgodnie z nią 20th Century Fox chciałoby, aby jednego z kultowych złoczyńców uniwersum X-Men zagrał Daniel Craig Aktor ma się wcielić w postać Nathaniela Essexa, znanego lepiej jako Mister Sinister. Postać ta ma być podobno czarnym charakterem w kilku widowiskach 20th Century Fox, a pierwszym, w jakim się pojawi, będziePierwsza aluzja do postaci Mr. Sinistera pojawiła się w scenie po napisach w. WX-23 jest efektem eksperymentów prowadzonych przez korporację złoczyńcy. Producent całego cyklu Simon Kinberg zaś w wielu wywiadach mówił wprost, że pojawienie się Essexa jest tylko kwestią czasu.Zgodnie z pojawiającymi się w sieci plotkami wtytułowy bohater zostanie wynajęty przez Essexa do kradzieży pewnego kufra, który przed lat zrabował klan Boudreaux. Obiekt, wraz z jego tajemniczą zawartością, ma zostać wystawiony na aukcji podczas dorocznego Balu Złodziei, który odbędzie się w czasie nowoorleańskiego Mardi Gras. Gambit zorganizuje ekipę mutantów, by wykonać to pozornie niemożliwe do zrealizowania zadanie.Mister Sinister jest postacią stworzoną przez Chrisa Claremonta i Marca Silvestriego. Zadebiutował w 1987 roku na kartach komiksu "Uncanny X-Men". W 2006 roku Marvel umieścił go na szóstym miejscu listy dziesięciu największych złoczyńców ze swoich komiksów. W komiksach jest intelektualnym geniuszem, mistrzem manipulacji, władcą marionetek, telepatą. Ma zdolność szybkiej regeneracji, potrafi manipulować materią na poziomie molekularnym, dzięki czemu potrafi zmieniać swój wygląd, jest niemal niezniszczalny, będąc odpornym na większość ran i urazów, potrafi manipulować energią i posiada umiejętność telekinezy.Oczywiście udział Daniela Craiga w tym projekcie będzie w dużym stopniu zależał od tego, kiedy 20th Century Fox zdecyduje się w końcu daćzielone światło. Projekt jest w fazie przygotowań od wielu lat, a tymczasem Craig już wkrótce może być zajęty na planie