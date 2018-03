PLOTKA: Ile Venoma jest w "Venomie"?

3 2 1



Po sieci krąż ciekawe informacje na temat komiksowego widowiska. Jeśli im wierzyć, to wbrew tytułowi głównego bohatera prawie wcale nie zobaczymy w pełni jego przemienionej chwały.Jak podaje Jeremy Conrad z portalu Manabyte, przez większość ekranowego czasu symbiont będzie się manifestował jako żyły na rękach Eddiego Brocka, dodatkowe ręce lub macki. Dopiero w finałowej walce mamy zobaczyć go w pełnej krasie.Venom nie będzie też jedynym symbiontem w widowisku. Oprócz niego na ekranie zobaczymy jeszcze dwa inne. Drugi zbyt długo nie pożyje – zabije bowiem swojego ludzkiego żywiciela. Trzeci natomiast połączy się z przedstawicielem władz i stanie się głównym czarnym charakterem widowiska.trafi do kin na początku października.