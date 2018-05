PLOTKA: Jake Gyllenhaal zagra przeciwnika Spider-Mana?

Getty Images © Dia Dipasupil

Jaki aktor nie zawitał jeszcze do kinowego uniwersum Marvela? A chociażby Jake Gyllenhaal . Jednak - jeśli wierzyć najnowszej plotce magazynu The Sun - już niedługo. Aktor rzekomo ma wcielić się w postać czarnego charakteru, przeciwnika Człowieka-Pająka. Czy oznacza to, że zobaczymy go w kontynuacji? Castingi do filmu właśnie trwają, więc jest to całkiem możliwe.Podobno pierwszym kandydatem do roli, którą ma przyjąć Gyllenhaal , był Ryan Gosling . Znany zaktor musiał jednak zrezygnować ze względu na napięty harmonogram. Zamiast niego padło więc na gwiazdora. W kogo się wcieli? Gyllenhaal - rzekomo! - dostał rolę klasycznego przeciwnika Człowieka-Pająka, Mysterio. Quentin Beck - bo tak naprawdę nazywa się superłotr - zadebiutował w 1964 roku w zeszycie. To były specjalista od kinowych efektów specjalnych, który po nieudanej próbie zrobienia kariery aktorskiej zwraca się ku zbrodni, wykorzystując wszystkie triki, jakich nauczył się na planach filmowych.Jeśli faktycznie Mysterio jest w drodze na duży ekran, byłby to już drugi - po Vulturze ( Michael Keaton ) - członek Sinister Six, jaki debiutuje w uniwersum Marvela. Czyżby Kevin Feige i spółka powoli komponowali drużynę superłotrów?Kontynuacja filmutrafi do kin 4 lipca 2019. Reżyseruje Jon Watts