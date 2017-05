PLOTKA: Kraven, Spider-Woman i Chameleon w jednym filmie?

W budowanym przez studio Sony uniwersum Spider-Mana - konkurencyjnym wobec kinowego uniwersum Marvela - robi się coraz bardziej tłoczno. Tomem Hardym to jedno, ale w przygotowaniu jest również film, którego bohaterkami będą Silver Sable i Black Cat. Wygląda jednak na to, że to nie jedyne postacie, jakie zobaczymy w tym drugim projekcie.W sieci pojawiło się streszczenie jego fabuły i - jeśli jest prawdziwe - wynika z niego, że w filmie pojawi się szereg postaci, które zazwyczaj występują w charakterze przeciwników Człowieka-Pająka.Podobno w filmie zobaczymy też takie postacie jak Jessica Drew/Spider-Woman, Kraven, Tombstone i Dominic Fortune.Scenariusz filmu napisał Christopher Yost , a za kamerą stanie Gina Prince-Bythewood