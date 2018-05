PLOTKA: Peter Jackson w kinowym uniwersum DC?

Portal The One Ring wrzucił tweeta, który rozgrzał kinomanów na całym świecie do czerwoności. Zgodnie z nim Peter Jackson rozważa projekt związany z kinowym uniwersum DC Comics.Jeśli wierzyć portalowi, Jackson ma do wyboru: zaangażowanie się w produkcję serialu, który powstanie dla Amazonu, lub właśnie pracę przy którymś projekcie DC.Niestety tweet nie daje żadnych sugestii co do tego, o który z wielu projektów zapowiedzianych przez Warner Bros. chodzi. Nie jest też jasne, czy byłby jego producentem czy też reżyserem. Jackson ma jednak wieloletnie kontakty z Warner Bros., więc jego pojawienie się w kinowym uniwersum DC Comics nie byłoby aż tak wielkim zaskoczeniem.O tym, że w jakiejś formie Peter Jackson może być związany z serialem Amazonu powstającym na bazie trylogii Tolkiena, mówi się już od dłuższego czasu.