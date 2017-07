PLOTKA: The Rock jednak nie wystąpi w "Shazam!"?

Wczoraj informowaliśmy o tym, że zdjęcia do kolejnej z wielu produkcji Warner Bros. i DC Comics –– rozpoczną się w lutym przyszłego roku. Teraz jednak okazuje się, że może to nie być ten film, o którym od trzech lat mówi Dwayne Johnson Jeśli wierzyć rewelacjom Umberto Gonzaleza, The Rock nie pojawi się bowiem w widowisku. Jeśli informacja potwierdzi się, to będzie to wielkie zaskoczenie.zaistniał bowiem w planach Warnera wyłącznie za sprawą angażu Dwayne'a Johnsona . Gwiazdor ma się bowiem wcielić w przeciwnika głównego bohatera znanego jako Black Adam.Kiedy projekt ogłaszano w 2014 roku, Black Adam nie miał być złoczyńcą lecz antybohaterem. Z czasem Warner Bros. zaczęło rozwijać pomysł większego zaangażowania Johnsona w widowiska DC Comics. W tym roku do sieci trafiły plotki o tym, że Black Adam mógłby się pojawić w. Na początku roku dowiedzieliśmy się też, że opróczWarner Bros. planuje też, czyli film w całości poświęcony przygodom antybohatera.I być może właśnie ten ostatni pomysł jest przyczyną, dla którejzmienia kształt i pozbywa się postaci granej przez The Rocka Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Dwayne'a Johnsona w roli gwiazdy. Być może będzie to Armie Hammer , którego jako kandydata do zagrania Shazama wskazał w jednym z wywiadów sam The Rock