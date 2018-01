PLOTKA: Tom Holland pojawi się w "Venomie"?

Po sieci krąży nowa plotka dotycząca widowiska komiksowego. Jej źródłem jest "Movie Talk". Jak podaje pojawiający się w nim Jon Schnepp, Tom Holland zagra epizod w filmie. Oczywiście wcieli się w Spider-Mana.Plotka ta pozostaje w sprzeczności do wszystkiego, co do tej pory słyszeliśmy na temat Tom Holland zaprzeczał, jakoby miał się w filmie pojawić. Kevin Feige zaprzeczał, jakoby Spider-Man mógł się pojawić w tym filmie. Nawet producentka Amy Pascal zdawała się to potwierdzać.Niektórzy sądzą, że być może Holland wcale w filmie się nie pojawi. Sądzą, że bardziej prawdopodobne jest to, że któryś z bohaterówrzuci jakąś uwagę na temat Spider-Mana, pojawi się jakiś artykuł lub informacja w telewizji o nim, a może w przelocie mignie widzom jego kostium.Prawdę poznamy w październiku, kiedy obraz trafi do kin.