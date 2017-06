PLOTKA: Wraca pomysł ekranizacji "Superman: Red Son"

W 2008 roku Mark Millar dużo i często mówił o planach ekranizacji jego komiksu. W 2008 roku pisał już scenariusz. Zapowiadał, że reżyserem może być Matthew Vaughn . Potem deklarował, że chce stworzyć całą trylogię. Wszystkie te plany upadły wraz z narodzinami DC Extended Universe. Teraz jednak oznów jest głośno.Wszystko zaczęło się od wymiany na portalach społecznościowych między Millarem Jordanem Vogtem-Robertsem (reżyserem). Ten ostatni ujawnił w niej, że zaprezentował Warner Bros. pomysł na ekranizację, który jednak studio odrzuciło.Sprawę postanowiło zbadać Den of Geek. Ich zdaniem Warner Bros. aktywnie działa, by w bliżej nieokreślonej przyszłościtrafił do kin. Zapytany o to Millar , nie potwierdził tego. Jego zdaniem Warner Bros. może po prostu przeglądać swoją bibliotekę niezrealizowanych projektów z nadzieją, że któryś z nich zainteresuje reżyserów, z którymi studio chce współpracować. Jednym z tych projektów może być właśniePrzypomnijmy, że wytwórnia - według innych niepotwierdzonych informacji - planuje wprowadzać do kin 3-4 tytuły rocznie w ramach DC Extended Universe. Nie można więc wykluczyć, że komiks Millara po prostu będzie musiał trafić do realizacji.został wydany w 2003 roku. W tej wersji statek z małym Supermanem ląduje nie w Kansas, ale w kołchozie na Ukrainie. Wychowany w jedynej słusznej wierze we wspólne dobro, Człowiek ze Stali walczy w obronie klasy robotniczej, socjalizmu, Stalina i Układu Warszawskiego. Trzyczęściowy komiks opowiadał o losach superbohatera w latach 1950-2000.