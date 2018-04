PLOTKA: X-Men i F4 przejdą do uniwersum Marvela?

3 2 1



Po Internecie krąży od wczoraj plotka, jakobymiała być ostatnim filmem z seriiWszystko dlatego, że już w przyszłym roku studio 20th Century Fox - czyli właściciel praw do X-Menów i Fantastycznej Czwórki - zostanie wchłonięte przez Disneya. Do wytwórni Myszki Miki należy zaś Marvel, który od dekady buduje swoje ekranowe uniwersum. Dzielni mutanci oraz patchworkowa rodzina superbohaterów byliby więc cennym nabytkiem.W momencie, gdy Fox stanie się częścią Disneya, jego ekranowi herosi dołączą do świata Avengers. Drużyna X-Men ma pojawić się w czwartej fazie uniwersum Marvela. Czy to oznacza, że czeka nas reboot z nową obsadą?Na razie nie wiadomo również, jakie będą dalsze losy Deadpoola, czyli najbardziej dochodowego bohatera cyklu o mutantach. Filmy o jego przygodach realizowane są przecież z dorosłą kategorią wiekową R, podczas gdy produkcje Marvela z PG-13. Myślicie, że Disney zrezygnuje z kury znoszącej złote jajka?Premieręzaplanowano na luty 2019 roku.