PLOTKA: Zimowy Żołnierz w widowisku "Black Widow"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest komiksowe widowisko. Nad scenariuszem pracuje obecnie Jac Schaeffer . Oficjalnie szczegóły projektu nie są znane. Portal That Hashtag Show, powołując się na zaufane źródło, twierdzi, że zna kilka szczegółów widowiska.Jeśli wierzyć doniesieniom strony,będzie kolejnym prequelem MCU. Akcja ma się rozgrywać jakieś 15 lat po upadku ZSRR. To zaś oznacza, że poznamy w nim przygody Natashy Romanoff sprzed jej pojawianie się wW filmie ma się też pojawić inna znana z MCU postać. Nie będzie to jednak faworyt fanów Hawkeye'a. That Hashtag Show twierdzi, że zamiast niego w widowisku zobaczymy Zimowego Żołnierza.Projekt nie ma na razie reżysera. Producentem wykonawczym jest Brad Winderbaum , który pełnił tę funkcję także wWedług wcześniej pojawiających się plotek, obraz trafi do kin w okolicach 2020 roku.