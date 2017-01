PLOTKA: Znamy skład "New Mutants"?

Pod koniec ubiegłego roku Josh Boone ogłosił, że w maju 2017 rozpoczną się zdjęcia do ekranizacji komiksuReżyser nie chciał wówczas ujawnić, kto wejdzie w skład tytułowej grupy. Przed fanami nic się jednak nie ukryje.Prowadzący "That Hashtag Show" twierdzą, że dotarli do dokumentu, który został wysłany specom od castingu przez twórców filmu. Poszukiwani są odtwórcy następujących ról:(17 lat) - typowy dzieciak z Kentucky(17 lat) - seksowna, skłonna do złośliwości Rosjanka(16 lat) - przystojny, pewny siebie, wyluzowany Brazylijczyk(16 lat) - pochodząca z Wielkiej Brytanii sierota, miłośniczka punka z czerwoną czuprynąFani komiksów twierdzą, że powyższe opisy pasują do Canonballa, Magik, Sunspota i Wolfsbane. 20th Century Fox nie potwierdziło na razie tych rewelacji.Komikstrafił na półki sklepów w 1982 roku. Tytułowi nowi mutanci są kolejnym pokoleniem uczniów profesora Xaviera. W skład grupy wchodzą m.in. potrafiąca przejmować kontrolę nad cudzymi ciałami Karma, Cannonball, który zamienia się w żywą kulę armatnią, oraz przedzierzgająca się w owłosionego potwora Wolfsbane.