PREMIERA: Hanks i Streep w polskim spocie "Czwartej władzy"

Zapraszamy do obejrzenia polskiego spotu promującego nowy film Stevena Spielberga . Klip znajdziecie poniżej:Dwoje wydawców dziennika "The Washington Post" Katherine Graham ( Meryl Streep ) i Ben Bradlee ( Tom Hanks ) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.Obraz nominowany jest do Złotych Globów w sześciu kategoriach. Do polskich kin trafi 16 lutego.