PREMIERA: Jest szybki i futrzasty. Oto Ozzy, bohater nowej animacji

3 2 1





(kliknij, aby powiększyć)



W marcu do kin w całej Polsce trafi animacja. Z tej okazji mamy dla Was premierę polskiego zwiastuna. Klip znajdziecie poniżej:Oprócz zwiastuna mamy również plakat. Oto on:Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż do Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla psów. Szybko okazuje się jednak, że wyglądający na raj hotel, to tak naprawdę, prawdziwa szkoła przetrwania. Ozzy natychmiast wpadnie na plan wielkiej ucieczki i od tego momentu zacznie się wielka, zwariowana przygoda. Z pomocą szybkich i futrzastych - Fronleya, Chestera i Doca, zrozumie na czym polega prawdziwa odwaga i moc przyjaźni.Film wejdzie do kin 3 marca.