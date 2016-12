PREMIERA: Kocha, lubi, żyłuje... Oto polski spot "Dusigrosza"

3 2 1



W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia do kin trafi francuska komedia. Z tej okazji mamy dla Was polski spot.Klip znajdziecie poniżej:Pod prysznic wchodzi ze stoperem. Myje się wyłącznie w zimnej wodzie. Telewizję ogląda przez lornetkę w oknie sąsiada. W domu korzysta tylko ze światła ulicznych neonów. Utalentowany skrzypek François Gautier od dziecka jest chorobliwie skąpy. Nie ma przyjaciół, bo postawienie drinka kosztowałoby go zawał serca. Nie związał się z kobietą, bo nawet zakup uschłych kwiatów to w jego oczach finansowe szaleństwo. Pewnego dnia świat François staje na głowie. Do orkiestry dołącza młoda i piękna wiolonczelistka, którą oczaruje jego muzyczny talent. Na domiar złego znikąd pojawia się 16-letnia Laura, przekonana, że jest jego córką. Biedny dusigrosz nagle po¬czuje, że jest kochany przez dwie kobiety, które nie wiedzą, że jego serce jest już zajęte przez... lokatę bankową.