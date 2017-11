PREMIERA: Oto zapowiedź dokumentu o pogromie kieleckim

3 2 1



8 grudnia do kin w całej Polsce trafi wyjątkowy dokument -. Z tej okazji prezentujemy krótką zapowiedź filmu.Film opowiada o historii pogromu kieleckiego w 1946 roku i ukazuje jego skutki odczuwane aż po dzień dzisiejszy. Reżyserzy filmu – polski katolik i amerykański Żyd – przez blisko dziesięć lat realizacji filmu uczyli się wspólnego spojrzenia na historię pogromu kieleckiego. W filmie przedstawiają widzom historię o tym, jak wiele może się zmienić między ludźmi, gdy nawet najtrudniejsza prawda przekazywana jest z miłością.Z upadkiem komunizmu, Bogdan Białek, polski katolik, z wykształcenia psycholog, otwiera puszkę Pandory: zaczyna publicznie mówić o tym, co wydarzyło się w 1946 roku. Przebija się przez teorie spiskowe dotyczące pogromu, wyparcie pogromu ze świadomości kielczan i utrwalane przez lata wzajemne stereotypy Polaków i Żydów. Zbliżenie między kielczanami a Żydami zaczyna się rodzić, lecz ma także swoją cenę.Światowa premiera filmu odbyła się 22 czerwca 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W wybranych kinach sieci Cinema City, Helios i kin studyjnych będzie go można zobaczyć od 8 grudnia.