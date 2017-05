PREMIERA: Plakat "Tarapatów", nowego polskiego filmu dla dzieci

(kliknij, aby powiększyć)



Plakat możecie obejrzeć poniżej:Szajka złodziei, dociekliwe dzieciaki, pies i opuszczona kamienica – to musi oznaczać tarapaty. Zwłaszcza, gdy ktoś jest pewien, że nie wszystkie skarby zostały odnalezione. Julkę, Olka i Pulpeta – głównych bohaterów- spotykają niecodzienne przygody! W filmie, obok debiutujących Hani Hryniewickiej Kuby Janoty-Bzowskiego , zobaczymy również Piotra Głowackiego Przyjaźń to wcale nie taka prosta sprawa i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom przypadkiem wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczyna się ekscytująca przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania – nałogowa palaczka i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.Premieraw kinach w całej Polsce 15 września.