3 2 1



7 grudnia do polskich kin wejdzie horror. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o filmie, to zachęcamy Was do obejrzenia polskiego zwiastuna.Klip znajdziecie poniżej:Chory na białaczkę chłopak Josh dowiaduje się od swego managera Nicka, że dzika przyroda National Park "Reed Wood" kryje w sobie bestię, o nadprzyrodzonej, uzdrawiającej sile, która zadziała tylko pod jednym warunkiem, na jej ołtarzu trzeba poświęcić życie ukochanej osoby.