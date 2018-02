PREMIERA: Streep i Hanks w polskich fragmentach "Czwartej władzy"

3 2 1



Już od piątku w kinach w całej Polsce będziecie mogli oglądać walczący o Oscary film Stevena Spielberga . Jednak już teraz możecie obejrzeć kilka jego fragmentów.Klipy znajdziecie poniżej:A jeśli nie możecie się doczekać filmu, to już jutro odbędą się pokazy przedpremierowe. Informację znajdziecie poniżej:Dwoje wydawców dziennika "The Washington Post" Katherine Graham ( Meryl Streep ) i Ben Bradlee ( Tom Hanks ) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.