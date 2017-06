PREMIERA: Wielka miłość w spocie filmu "Ponad wszystko"

3 2 1



Już 9 czerwca będziecie mogli obejrzeć w kinach ekranizację bestsellerowej powieści Nicoli Yoon . Jeśli już nie możecie się doczekać filmu, to mamy dla Was jego przedsmak.Oto polski spotMaddy to błyskotliwa osiemnastolatka z wielką wyobraźnią. Jest bardzo ciekawa świata, ale cierpi na rzadką chorobę. Krótko mówiąc, jest uczulona na cały świat. Dlatego od lat nie opuszcza sterylnego domu zaprojektowanego przez jej matkę. Jednak Olly, chłopak, który właśnie wprowadził się obok, nie zamierza pozwolić, by to stanęło im na przeszkodzie. Choć patrzą na siebie przez szyby, bez szansy na dotyk, łączy ich wyjątkowo silna więź. Pragną wspólnie poznawać świat i doświadczyć pierwszej miłości. Wiedzą, że konsekwencje mogą być ogromne, ale są gotowi zaryzykować wszystkim, aby być razem.