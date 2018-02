PREMIERA: Zobaczcie plakat filmu laureatki Paszportów "Polityki"

3 2 1



Wraz z Against Gravity przedstawiamy plakat filmuw reżyserii Jagody Szelc. Film pojawi się na ekranach kin 23 marca., thriller psychologiczny, objawienie Festiwalu Filmowego w Gdyni , to debiut reżyserski Jagody Szelc , tegorocznej laureatki Paszportu "Polityki". Na plakacie pojawiają się odtwórczynie głównych ról w filmie - Małgorzata Szczerbowska Jagoda Szelc wielokrotnie w wywiadach podkreślała ogromne znaczenie świetnych kreacji aktorskich w filmie.- Chcieliśmy, żeby aktorzy nie byli powszechnie rozpoznawalni, a także aby być autentyczni – a to cecha, którą udaje się aktorom osiągnąć tylko naprawdę ciężką pracą. Zależy mi także na tym, żeby aktorzy i zespół, z którym pracuję, byli dobrymi ludźmi. Nie pojęłabym się współpracy, która wiązałaby się ze złymi emocjami. Nie warto – mówi reżyserka.Czy Kaja będzie starał się odzyskać dziecko?Na parę dni przed uroczystością Komunii Świętej – małżeństwo Mulę ( Anna Krotoska ) i Michała ( Rafał Cieluch ) z kilkuletnim dzieckiem Niną odwiedza niecodzienny gość: niewidziana przez rodzinę od lat młodsza siostra Muli - Kaja ( Małgorzata Szczerbowska ), która jest biologiczną matką dziewczynki. Czy Kaja będzie starał się odzyskać dziecko? Rodzinie jej zachowanie wydaje się co raz bardziej dziwne. Wokół także dochodzi do wydarzeń, które trudno wyjaśnić. Kościelna uroczystość się zbliża, a atmosfera między siostrami gęstnieje. Wkrótce ma się okazać, że istnieje inny ważniejszy powód, dla którego Kaja wróciła.została nagrodzona podczas 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni Nagrodą za Debiut Reżyserski i Nagrodą za Najlepszy Scenariusz dla Jagody Szelc Filmzostał wyselekcjonowany i zostanie zaprezentowany zagranicznej publiczności w ramach sekcji Forum podczas tegorocznej, 68. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale , która odbędzie się w dniach 15-25.02.2018.