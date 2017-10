Październik w Kinotece: Kino Równości, Gombrowicz, filmoterapia

W październiku w Kinotece będzie można nie tylko wybrać się na znakomite repertuarowe granie, ale również na specjalne cykle, w których poza filmami równie ważna jest dyskusja.W sobotęo godzinieodbędzie się drugie spotkanie nowego cyklu, które warszawska Kinoteka organizuje wspólnie z Tongariro Releasing, outfilm.pl i Kampanią Przeciw Homofobii. Organizatorom zależy na stworzeniu przestrzeni do dyskusji dla środowisk LGBT. Odbędzie się wtedy przedpremierowa projekcja filmu(reż. John Trengove ), który stanie w wyścigu o nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Po seansie dyskusja o sytuacjach i grupach zdominowanych przez mężczyzn. Gościem Artura Zaborskiego będzie prof. Jacek Kochanowski – specjalista od gender studies, współzałożyciel Kampanii Przeciw Homofobii i przewodniczący Rady Programowej Fundacji Równość.org.pl.o godziniewystartuje nowy cykl. Punktem wyjścia do spotkań będą nowości wydawnictwa. Kinoteka będzie gościć autorki oraz autorów ważnych książek które wchodzą w dialog z wybranymi pozycjami filmowymi. Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie książki– pierwszej pełnej biografii wybitnego pisarza. Opowie o niej autorka Klementyna Suchanow. Po spotkaniu odbędzie się projekcja ostatniego filmu Andrzeja Żuławskiego Po ogromny sukcesie pierwszej edycjiod października w Kinotece rusza druga odsłona cyklu organizowanego przez Docs Against Gravity i Akademię Dokumentalną.o godzinie, organizatorzy zapraszają na pokaz filmu o utalentowanej tancercew reżyserii Elviry Lind . Po filmie odbędzie się dyskusja o życiowych wyborach i walce o samych siebie, w której wezmą udział eksperci z Uniwersytetu SWPS, magazynu SENS oraz autorka projektu Filmoterapia.pl Martyna Harland.Więcej informacji o październikowych wydarzeniach w Kinotece znajdziecie na www.kinoteka.pl