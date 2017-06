Padł ostatni klaps na planie nowego "Tomb Raidera"

Post udostępniony przez Roar Uthaug (@roaruthaug) 9 Cze, 2017 o 10:46 PDT





Reżyser Roar Uthaug ogłosił na Twitterze zakończenie zdjęć do kinowego rebootuPoniżej możecie zobaczyć klip z planu, w którym ekipa świętuje finał prac.Ekranizacja klasycznej gry wideo trafi do kin 16 marca 2018 roku. Główną rolę w filmie gra Alicia Vikander , a partnerują jej m.in. Daniel Wu Lara Croft to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika, który zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Jeśli nie przezwycięży własnych lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by poznać tajemnicę zniknięcia ojca?