Paltrow i Streisand w nowym serialu Netfliksa?

Netflix wygrał rywalizację o prawa do, nowego serialu komediowego Brada Falchuka ).Główną rolę zagra zdobywca nagrody Tony Ben Platt ). Kontrakt na występ negocjują właśnie Barbra Streisand Gwyneth Paltrow . Co ciekawe, Netflix zamówił od razu dwa sezony produkcji. Murphy , jak to ma w zwyczaju, stanie za kamerą pilota. Nie znamy póki co szczegółów fabuły produkcji - będzie ona oczywiście rozgrywać się w świecie wielkiej polityki.