Panika w Hollywood. Scenarzyści szykują się do strajku

W Hollywood narasta atmosfera paniki. A wszystko przez strajk scenarzystów, do którego może dojść już w maju.Sprawa dotyczy nowego kontraktu zbiorowego pomiędzy producentami a związkiem zawodowym scenarzystów WGA. Jego warunki określać mają zasady zatrudniania scenarzystów i płac minimalnych, a także ubezpieczeń zdrowotnych, zasad refundacji kosztów transportu, wysokości tantiem itp., itd. Niestety negocjacje utknęły w martwym punkcie.Scenarzyści twierdzą, że studia nie zaoferowały nic ponad to, co znalazło się w poprzednim kontrakcie. Dla WGA są to warunki nie do przyjęcia, głównie za sprawą dramatycznie zmieniającej się rzeczywistości, jeśli chodzi o platformy streamujące i plany dotyczące zmian zasad dystrybucji filmów.Obecnie trwa przerwa w negocjacjach. Mają zostać wznowione w przyszłym tygodniu. Będą to rozmowy ostatniej szansy, ponieważ obecny kontrakt dobiega końca 1 maja. WGA jednak nie czeka spokojnie na powrót do stołu rokowań, lecz wykorzystuje ten czas, by uzyskać zgodę członków Gildii na podjęcie przez władze organizacji decyzji o rozpoczęciu strajku. Jest niemal pewne, że taką zgodę otrzymają.Kiedy dekadę temu doszło do strajku scenarzystów, Hollywood bardzo mocno to przeżyło. Teraz będzie podobnie. Netflix już ostrzegł swoich inwestorów, że jeśli dojdzie do strajku, poniesie bardzo duże straty.