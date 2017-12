Paul Haggis oskarża kobietę, która oskarża go o gwałt

Getty Images © Slaven Vlasic



W piątek Haleigh Breest złożyła w sądzie pozew, w którym oskarża reżysera Paula Haggisa o brutalny gwałt. Ten zareagował natychmiast i złożył pozew do sądu, w którym oskarża Breest o szantaż i próbę wymuszenia 9 milionów dolarów.Zgodnie z pozwem złożonym przez Breest, zdarzenie miało mieć miejsce pod koniec stycznia 2013 roku. Po premierze filmowej, na której byli oboje, Haggis miał zaproponować, że odwiezie ją do domu. Następnie miał ją zmusić do wejścia do jego mieszkania oferując jej drinka. Jednak tuż po wejściu zaczął ją brutalnie całować. Następnie zaciągnął ją do sypialni, zdarł z niej ubranie i zgwałcił.W pozwie złożonym przez Haggisa czytamy, że oskarżenia wysunięte przez Breest są nie tylko fałszywe, lecz że tak naprawdę mają na celu wymuszenie na nim zapłaty 9 milionów dolarów. Kobieta początkowo zgłosiła się bezpośrednio do niego domagając się pieniędzy. Ostrzegła, że jeśli nie zgodzi się na jej warunki, to nagłośni sprawę. Reżyser odmówił. Haggis przyznaje, że znał Breest, że byli przyjaciółmi i że czasami ze sobą flirtowali, ale nigdy w ich relacji nie miała miejsca przemoc opisywana przez Breest. W pozwie czytamy również, że zdarzenie nie mogło mieć miejsca, ponieważ Haggis był tuż po operacji kręgosłupa, więc fizycznie nie był w stanie wykonać rzeczy, o które oskarża go kobieta.