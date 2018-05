Paul Rudd jedną z gwiazd widowiska "Sonic the Hedgehog"?

3 2 1



Zapewne większość z Was zdążyła już zapomnieć o tym, że Paramount Pictures pracuje nad widowiskiem. Teraz o projekcie przypomniał światu portal That Hashtag Show. Strona podaje, że wie, kto zagra jedną z głównych ról. Rozmowy prowadzane są ponoć z gwiazdąFanów aktora uspokajamy: wzobaczycie swojego ulubieńca. Będzie on bowiem grał człowieka, policjanta Toma, który zaprzyjaźnia się tytułowym bohaterem. Wspólnie spróbują powstrzymać szatańskie plany Robotnika.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Scenariusz przygotowali Patrick Casey ). Za kamerą stanie debiutujący w pełnometrażowym projekcie reżyser Jeff Fowler . Producentem wykonawczym jest Tim Miller , reżyserto cykl gier powstających od 1991 roku. Pierwsze odsłony były bardzo prostymi zabawami polegającymi na jak najszybszym przemierzaniu plansz tytułowym bohaterem i zbieraniu pierścieni. Gra od razu stała się najbardziej rozpoznawalnym produktem studia SEGA. Wkrótce Sonic stał się bohaterem mang, komiksów, a nawet seriali animowanych (najnowszy z nichjest właśnie przygotowywany dla stacji Cartoon Network). Nigdy jednak seria nie doczekała się wersji kinowej, chociaż Amerykanie połączyli dwuczęściowy miniserial z 1996 roku w jedną całość puszczaną jakoZdjęcia mają się rozpocząć latem w Vancouver. Budżet szacuje się na 90 milionów dolarów.