Peter Jackson nie nakręci filmu dla DC

Getty Images © Robert Patterson



Wbrew szerzącym się plotkom, Peter Jackson nie będzie jednym z reżyserów należących do filmowego uniwersum DC Comics.W zeszłym miesiącu gruchnęła wiadomość, że Nowozelandczyk planuje nowy film: miał to być albo kinowy powrót do Śródziemia, albo nieujawniony jeszcze film DCEU. W trakcie wywiadu promującego swoją najświeższą produkcję,, reżyser wyraził się jasno w tej sprawie:"To tylko plotki, nie mają nic wspólnego z prawdą. Nie rozmawiałem z nikim o tym. Nie jestem fanem komiksów, nigdy ich nie czytałem, więc to nie o mnie mowa. Nie jestem zainteresowany adaptowaniem żadnego z nich, więc powtórzę, że nie jest to prawdą. Filmy z DCEU oraz serial na motywachpowstają beze mnie i mówiąc szczerze, jestem zadowolony z tego faktu, mam czas na inne projekty.Jednym z tychże projektów jest film wojenny, w którym wykorzystane i poddane specjalnej komputerowej obróbce zostaną materiały archiwalne z I Wojny Światowej. Inne pozostają raczej w sferze plotek: mówiło się m.in. o sequelu- ambitnego animowanego przedsięwzięcia, które niestety nie sprostało oczekiwaniom studia w box office.