Piąte "Rekinado" ogarnie całą Ziemię

Stacja Syfy i studio Asylum ogłosiły, że w Bułgarii padł pierwszy klaps filmu. Ma to być najbardziej spektakularna część cyklu znanego w Polsce pod tytułem. Zdjęcia planowane są bowiem w co najmniej pięciu krajach.Ameryka jest w ruinie, a reszta świata przygotowuje się na nieuniknione – globalną burzę, której efektem będą atakujące nawet najodleglejsze zakątki planety krwiożercze rekiny. Tylko Fin i jego rodzina mogą powstrzymać apokalipsę... Tara Reid oczywiście powrócą jako Fin i April. W obsadzie jest też znana z pierwszej części Cassie Scerbo . Na stołku reżyserski zasiadł Anthony C. Ferrante , czyli autor wszystkich poprzednich części. Scenariusz przygotował Scotty Mullen ).