Pięć Smaków: Korponoc - maraton filmów dla ludzi pracy

Pięć Smaków zaprasza na noc filmów przygotowaną specjalnie z myślą o ludziach szeroko rozumianego biznesu. Azjatyckie korporacje podbijają światowe rynki, a realia świata handlu okazują się zaskakująco wdzięcznym tematem dla filmowców. Zapraszamy do odkrywania ich autorskiej wizji, pozwalającej spojrzeć na relacje kupna-sprzedaży z zupełnie nowej perspektywy.W programie sobotniego festiwalowego wieczora znajdą się trzy filmy - z Japonii, Hongkongu i Tajlandii - które korzystają z różnych gatunkowych konwencji, by w metaforyczny sposób opowiadać o kulturze reklamy, marketingu i deweloperki we współczesnym świecie.odbędzie się w Kinie Muranów . Bilety w cenie 55 PLN już do kupienia na stronie festiwalu., reż. Geng Jun , Hongkong 2017, 98'Tragikomedia o małomiasteczkowym obliczu chińskiej gospodarki: mrukliwy akwizytor słodko pachnącego mydła, mnich handlujący błogosławieństwami, leśnik broniący drzew przed rabunkową wycinką oraz trup na samym środku źle utwardzonej drogi. Kafkowskie poczucie humoru i minimalistyczna historia wpisująca się w najlepsze tradycje niezależnego chińskiego kina., reż. Kazuya Shiraishi , Japonia 2017, 84'Neonowe Tokio, ciasne pomieszczenia nocnych klubów i panorama męskich fantazji ukazana z perspektywy trzech kobiet pracujących w branży erotycznej. Rasowe psychologiczne kino: studium emocji i bezpruderyjna diagnoza japońskiego społeczeństwa ery internetowego seks-marketingu, dopełniona urzekającym portretem tętniącego życiem miasta., reż. Sopon Sukdapisit , Tajlandia 2017, 104' [6]Nierozłączne przyjaciółki w obliczu bankructwa rodzinnego biznesu decydują się na desperacki krok. Jedna z nich waha się jednak przed spełnieniem mrocznej obietnicy. Kara za nielojalność nie przyjdzie od razu, będzie jednak zabójczo dotkliwa... Sopon Sukdapisit łączy najlepsze tradycje tajskiej grozy z analizą tajskiej transformacji, w której deweloperzy odegrali niezbyt ładną rolę.Pierwotna pula karnetów festiwalowych wyczerpała się w ubiegłym tygodniu. Ze względu na duże zainteresowanie, do sprzedaży trafi dodatkowa pula karnetów. Będą one dostępne w sprzedaży wod godzinydo wyczerpania dostępnej ilości.11. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach. Pełen program festiwalu zostanie ogłoszony 23 października. Więcej na stronie piecsmakow.pl