Pięć Smaków: Retrospektywa kinematografii Bhutanu

W tegorocznej retrospektywie kinematografii Bhutanu, obok ogłoszonych wcześniej tytułów, które podbiły międzynarodowe festiwale, znajdą się także najnowsze hity bhutańskiego box office'u. Wyjątkowe produkcje, będące przykładem tego, co najbardziej kocha lokalna publiczność, będą miały na Pięciu Smakach swoje światowe premiery. Bezpretensjonalna forma, łącząca tradycyjny sposób opowiadania z delikatnymi wpływami gatunkowego kina indyjskiego, pełne szczerych emocji i trzymające w napięciu fabuły pokazują współczesne życie kraju w zaskakujący sposób, pozwalając dostrzec znacznie więcej, niż turystyczne przewodniki.Sekcjęuzupełnią filmy krótkometrażowe, a także dokument, ukazujący współczesne dylematy rodzin, próbujących znaleźć balans między kuszącą nowoczesnością a odwiecznymi tradycjami.Gośćmi festiwalu będą Dechen Roder , reżyserka filmui organizatorka festiwalu filmowego Beskop Tshechu, Pema Tshering, artysta wizualny i reżysera także producent, dyrektor Bhutan Film Association Pema Tshering oraz Lhaki Dolma - aktorka, reżyserka, producentka i działaczka społeczna zajmująca się prawami kobiet i dzieci.Bhutański kryminalny blockbuster: pełna napięcia historia o manipulantach i oszustach, matrymonialnych intrygach i szczerej miłości. Dynamiczny i bogaty w emocje obraz mniej sielskiego, współczesnego oblicza kraju.Czy odwieczna tradycja aranżowanych małżeństw między kuzynostwem ma rację bytu we współczesnym świecie? Liryczna, romantyczna opowieść o dramatycznych dylematach młodego mężczyzny, łącząca rytm dawnych przypowieści z estetyką kina popularnego.Zwykła bhutańska rodzina z dwójką dzieci: dziewczynką, która urodziła się z duszą chłopca i marzy o karierze piłkarskiej oraz synem, który zamiast uczyć się rytuałów w rodowej świątyni woli przeglądać internet. Impresyjny portret więzi silniejszych od konfliktu pokoleń.Krótka forma to ważna dla bhutańskiej kinematografii przestrzeń artystycznej wypowiedzi, stwarzająca możliwość eksplorowania filmowej formy i mniej popularnych tematów. Poetyckie, ulotne, często na wpół dokumentalne produkcje to okazja do duchowego namysłu, bliskiej obserwacji codzienności i kontemplacji tajemnic zawartych w dawnych opowieściach., reż. Dechen Roder , 20', reż. Tashi Gyeltshen, 15', reż. Loday Chopel, 10', reż. Karma Wangchuk , 11', reż. Pema Tshering, 20'11. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach. Pełen program festiwalu zostanie ogłoszony