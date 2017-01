Planetę małp będzie można zwiedzić w wirtualnej rzeczywistości

3 2 1



Seria filmów o planecie małp przenosi się w wirtualną rzeczywistość. Należące do wytwórni 20th Century Fox studio Fox Innovation Lab pracuje nad "wirtualną przygodą", która pozwoli uczestnikom przekroczyć granice gatunku i wcielić się w małpy walczące z ludźmi.Podczas targów CES w Las Vegas pokazano pierwszy zwiastun projektu. Prezentował on tylko jedną scenę, w której użytkownik spotyka inną małpę. Demo wykorzystywało zestaw Oculus Rift.Nie ujawniono więcej na temat tytułu, ale ma on być dostępny także na innych zestawach VR. I z całą pewnością będzie dłuższy niż zaprezentowana zapowiedź. Przedstawiciele Innovation Lab wielokrotnie wspominali o tym, że VR jest dla nich platformą opowiadania historii, a nie jedynie narzędziem promocyjnym.Fabuła VR-owejnie będzie oparta na nadchodzącej(premiera: 14 lipca), ale możliwe, że ukaże się w tym samym czasie.To już drugi podobny projekt 20th Century Fox. Wczoraj pisaliśmy o podobnym związanym z